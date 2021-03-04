افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، المرحلة الأولى لدار الأيدي الأمينة ببني سويف والتي تعد أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى في صعيد مصر، وتقدم خدماتها لأكثر من محافظة.
وقدم محمد الأمين، مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين، شرحا تفصيليا لما تحتويه الدار من خدمات، حيث اصطحب وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ في جولة تفقدية بالدار للتعرف على خدمات الدار التي تستوعب ٣٠ فتاة وتضم حاليا ١١ فتاة أعمارهن تتراوح من ٦ سنوات إلى ١٨ عاما.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضًا ترفيهيا قدمته فتيات الدار اللاتي عبرن عن سعادتهن بالزيارة والخدمات التي تقدمها الدار، والتي تضم مسجدا ومكتبة وغرفة كمبيوتر ومشغل لتعليم الفتيات الخياطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.