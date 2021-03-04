عاجل.. السيسى ناعيا اللواء كمال عامر: كان الفقيد خير معلم وقائد

جدة - نرمين السيد - وذكر الرئيس السيسى فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمى وأستاذى وقائدى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب".

وأضاف الرئيس: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة فى حياته".

واختتم الرئيس السيسى تدوينته بالقول: "اللهم ارحم الفقيد الغالى، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".