عاجل.. السيسى ناعيا اللواء كمال عامر: كان الفقيد خير معلم وقائد

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جدة - نرمين السيد - وذكر الرئيس السيسى فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمى وأستاذى وقائدى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب".
وأضاف الرئيس: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة فى حياته".
واختتم الرئيس السيسى تدوينته بالقول: "اللهم ارحم الفقيد الغالى، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".
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