عبد الهادى القصبى ينعى اللواء كمال عامر: خلوق وصاحب قيم وطنية

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم الخميس.





وقال عبد الهادى القصبى فى بيان منذ قليل: "بمزيد من الحزن والأسى بلغنى نبأ وفاة اللواء كمال عامر الذى تربطنى به علاقة إخوة وحب، إذ كان نموذجا للقائد العسكرى والنائب والسياسى والتنفيذى والوطنى صاحب التاريخ الطويل القيم، الذى بذل فيه كل ما لديه من جهد وطاقة فى سبيل خدمة البلاد والعباد، عرفناه رجلا خلوقا صاحب قيم وطنية وأخلاقية". وقدم القصبى التعازى إلى أسرته وذويه وأبنائه ومحبيه والقوات المسلحة، وزملائه من أعضاء مجلس النواب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.

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