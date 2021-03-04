سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية جزر القمر سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، السفير ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر بمقر الوزارة فى القاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، السفير ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر بمقر الوزارة فى القاهرة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين مصر وجزر القمر وسُبل تعزيزها بما يخدم المصالح المُشتركة.

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