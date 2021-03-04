جامعة بدر تفتح باب القبول استثنائيا بالقسم الإنجليزى بكلية اللغات والترجمة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أعلنه الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فإن قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بدر تتوافر لديه فرص للقبول بالقسم اعتبارا من الفصل الدراسى المقبل مارس 2021.

يذكر أن خريجى قسم اللغة الإنجليزية فى جامعة بدر يحصلون على ميزات تنافسية عالية فى سوق العمل، وأن هذا القسم يتميز بوجود أساتذة متخصصين فى جميع أفرع الأدب واللغويات والترجمة الشفهية والتحريرية، كما أن المقررات التى يتم تدريسها تواكب أحدث الاتجاهات العالمية وتؤهل الخريج للمنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا داخل الجامعة نفسها، أو فى أية كلية ألسن أو آداب داخل مصر وخارجها.

وآخر موعد لتقديم الطلبات فى مقر الجامعة هو 18 مارس، ويكفى أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 60 % مع إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية على دفعتين.

كان آخر نشاط علمى قام به قسم اللغة الإنجليزية هو تنظيم مؤتمر دولى فى أكتوبر الماضى شارك فيه كبار الأساتذة من بريطانيا وأمريكا، منهم البروفيسور منى بيكر، وروبرت تللى، وماريا كالزاده.