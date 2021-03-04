محافظ القاهرة : مشروعات الاسكان بديل العشوائيات توفر ” حياة كريمة” للمواطنين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة أقامت العديد من مشروعات الإسكان بديل العشوائيات على أرض المحافظة والتي ساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت بصورة كبيرة فى تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة للإنتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها كمشروعات الخيالة وروضة السيدة 1و2 ومثلث ماسبيرو ومعاً ومشروعات تطوير القاهرة الاسلامية بحضور نائبي المحافظ للمنطقتين الغربية والجنوبية ومسئولي المحافظة ووزارة الإسكان .

وثمن المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خلال الإجتماع جهود محافظة القاهرة فى تقديم التيسييرات للمشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظة .