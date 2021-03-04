تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى اللواء كمال عامر

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم. وقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص العزاء لأسرة الفقيد، والأسرة البرلمانية المصرية، داعين الله أن يتقبله فى الصالحين.

وتوفي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ومن المتوقع، أن يشيع جثمان البرلماني المتوفي، في تمام الساعة 3 من عصر اليوم، الخميس، من مصر الجديدة.