نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم. وقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص العزاء لأسرة الفقيد، والأسرة البرلمانية المصرية، داعين الله أن يتقبله فى الصالحين.
وتوفي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
ومن المتوقع، أن يشيع جثمان البرلماني المتوفي، في تمام الساعة 3 من عصر اليوم، الخميس، من مصر الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى اللواء كمال عامر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.