الأعلى للإعلام ينعي اللواء كمال عامر: فقدنا رمزًا وطنيًا أفنى عمره في خدمة مصر

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.
وأكد المجلس أن مصر فقدت رمزًا وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة مصر، وكان له دورًا وطنيًا مشرفًا في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن وكان مثالا يحتذى به، متقدما بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة البرلمانية المصرية، وأن يتقبله الله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984.
وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.
وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان.
كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثاني وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.
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