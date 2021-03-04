التضامن تضع حجر أساس مجمع المستقبل للخدمات المتكاملة فى بنى سويف

وضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ورجل الاعمال محمد الامين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين حجر الاساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف.
و يقام المجمع علي مساحة ٣٥٠٠ متر ،ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والاطفال بلامأوي.
كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية ، وقاعة متعددة الاغراض.
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