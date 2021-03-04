قال حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن دعاية المرشحين اختلفت تماما بنسبة تقترب من 70 أو 80 % بسبب اختلاف العصر والمرشحين أنفسهم لأن أغلب المرشحين من شباب الصحفيين المعاصرين للتقدم التكنولوجي.
وأضاف الرمحي في تصريحات خاصة ل " صدي البلد " أن الدعاية الحقيقية هي الدعاية التكنولوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية، والوتس أب والفيس بوك، وأيضا المكالمات التلفونية العادية.
وأوضح الرمحي، أن الدعاية التقليدية تراجعت بنسبة عاليه جدا، ولذلك فأن لكل مرشح مجموعة بسيطة من اللوحات والدعاية المستخدمة، ولها عدة أسباب منها:
1 - التقدم التكنولوجي الرهيب، الذي فرض نفسه هذا العصر.
2 - أزمة " كورونا " التي خوفت المرشحين من المرور علي الصحف والدعاية العادية التقليدية وتوزيع المنشورات اليدوية.
3 - التقلبات الجوية التي تمنع المرشحين من المرور علي الصحفيين.
4 - الوسيلة التكنولوجية الحديثة الأسرع والاكثر وصولا وعوائدها ونتائجها مضمونة وفعالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرمحي: الدعاية التقليدية تراجعت بسبب التقدم التكنلوجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.