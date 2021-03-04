إشادة بـ مجهودات السيسي.. العربية للتصنيع تستقبل وفد الإذاعيين الأفارقة.. صور

زار اليوم وفد من الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية الهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار الدورة التدريبية المتقدمة رقم 10 والتي تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة الوفد الأفريقي بإعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية ودعم العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وتعد هذه الزيارة تأكيدا للتواصل المستمر بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للإعلام , حيث تتم مثل هذه الزيارات بشكل سنوي، وذلك بهدف إطلاع الدارسين والمتدربين من كافة الدول الأفريقية الشقيقة علي نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة , فضلا عن دعم وتبني تنفيذ الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي .

وقد حرص المهندس " عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع علي فتح حوار مفتوح مع وفد المتدربين والذي ضم العديد من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة , حيث أشار إلي أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال, مشيرا إلي تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر,ودورها في تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية .

وأشار"عثمان" إلي إهتمام الهيئة بتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والإتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية وتحويل السيارات للعمل بالطاقات النظيفة واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وخلال تفقد معرض منتجات العربية للتصنيع ,أبدي وفد الإذاعيين الأفارقة إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية , مشيدين بمجهودات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز التبادل التجاري وعودة العلاقات المصرية الأفريقية لعهدها الذهبي .

كما توجه الوفد الأفريقي لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات العربية للتصنيع, ومنها مصنع الإلكترونيات والشركة العربية للطاقة المتجددة وأكاديمية الهيئة للتدريب وفقا لآليات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي , حيث أبدوا إعجابهم بخطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا , وأطلعوا علي الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

وفي سياق متصل،أوضح المهندس "أحمد مكي"رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية , أثناء حضوره زيارة وفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية, أن هذه المرحلة تشهد اهتماما حكوميا متزايدا بتعزيز كافة الجهود لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنه من خلال الشركات التابعة لشركة "بنية" والتي تعمل عبر مختلف قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تقدم "بنية" مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات، وتستهدف تعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي بإستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية ،فضلا عن ضخ الإستثمارات لتنفيذ بنية تحتية تكنولوجية متطورة بمصر ، وايضا التوسع في الخدمات الرقمية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.