نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة سمية علي عبد الهادي فتح الله والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19. ونعت النقابة العامة للأطباء، في وقت سابق 3 من شهداء المهنة، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وجاءت أسماء الشهداء كالتالي: الشهيد الدكتور ماجد مكرم عبيد ناشد، استشاري جراحة المسالك بسمالوط مدير مستشفى سمالوط العام سابقا، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19. والشهيد الدكتور نجيب محمد السيد زيادة، أستاذ طب كلى الأطفال بجامعة بنها والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19. والشهيد الدكتور كمال لبيب كندس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى فرشوط المركزي والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الأطباء تنعى شهيدة جديدة بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.