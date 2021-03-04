أكبر مساند للمرأة .. المجلس القومى ينعى اللواء كمال عامر

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن وعميق الأسى، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، والذى وافته المنية اليوم.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاته، مؤكدة أنه كان اكبر مساند للمرأة المصرية ويؤدى عمله بمنتهي الاتقان ونموذج مشرف لبلده.
وتقدم المجلس بخالص التعازى لأسرة الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان قد توفي منذ قليل النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب متأثرا باضابته بفيروس كورونا.
وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.
وحصل اللواء كمال عامر على درجة الكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.
وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان .
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