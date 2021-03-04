هيثم بطاح: كورونا غيرت وجهة جولات مرشحي الصحفيين

قال هيثم بطاح المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" إن السوشيال ميديا لها دور هام فى معركة الانتخابات ويظهر جليا فى لجوء غالبية المرشحين إلى تدشين صفحات رسمية وجروبات على الوسائل المختلفة كوسيلة لجمع أكبر عدد من الصحفيين عليها.
وأضاف هيثم بطاح لـ "دوت الخليج" أن الجولات التقليدية صعبة وخطرة وأعتقد أنها ستكون غير مؤثرة بشكل كبير، لاسيما وأن العمل بنظام التناوب يقلص عدد الزملاء داخل المؤسسات بسبب أزمة كورونا.
وتجرى نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفى وعقد اجتماع الجمعية العمومية غدا وذلك فى حال اكتمال النصاب القانوني.
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