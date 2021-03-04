الرئيس السيسي ناعيا كمال عامر : معلمي وأستاذي وقائدي

نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذي وافته المنية.
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وأضاف الرئيس السيسي: كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
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