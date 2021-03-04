أستراليا تسقط الجنسية عن سيدة لانتمائها لـ داعش

اسقطت استراليا الجنسية عن سيدة تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلنديه بسبب ثبوت انتمائها لداعش وكانت جهات التحقيق الاسترالية اثبتت انتماء السيدة لتنظيم داعش الارهابي. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اتهمت أستراليا بالتنصل من مسؤولياتها عندما أسقطت من جانب واحد جنسية امرأة محتجزة في تركيا بدعوى انتمائها لتنظيم داعش.

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