السيسي : شرفت باستقبال رئيس جمهورية غينيا بيساو في قصر الاتحادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه شرف باستقبال عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، في قصر الاتحادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "شرفت اليوم باستقبال السيد عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، في قصر الاتحادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون المشترك في مختلف المجالات".
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