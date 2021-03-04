انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. زيادة مفاجئة في سعر الفراخ اليوم وارتفاع كبير بأسعار الكتاكيت الخميس 4 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ اليوم ارتفاعاً جديداً منذ قليل، وفق بورصة الدواجن الرئيسية، حيث ارتفع الكيلو بمقدار جنيهاً في الكيلو للفراخ البيضاء والفراخ البلدي، وتأتي هذه الزيادة في أسعار الدواجن تزامناً مع زيادة أخرى في سعر الكتكوت الأبيض في العديد من الشركات الكبرى العاملة في الأسواق.

زيادة كبيرة في سعر الفراخ اليوم الخميس 4 مارس وأسعار الكتاكيت

وكانت الزيادة اليوم مع أسعار الكتاكيت، والتي ارتفعت في شركة الإسكندرية إلى 10.25 جنيه للكتكوت مقارنة بـ 8.75 جنيه، كما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوطنية إلى 12.25 مقارنةً بـ10.25جنيه، أما شركة العناني فرفعت أسعارها إلى 11.5 مقارنةً بـ10.25 جنيه، وجاءت الأسعار اليوم للكتكوت الأبيض وفق التالي.

سعر الكتكوت شركة الإسكندرية سعر الكتكوت الأبيض شركة الوطنية سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني سعر الكتكوت شركة القاهرة سعر الكتكوت شركة الوادي 10.25 جنيه 12.25 جنيه 11.5 جنيه 10.75 جنيه 11.5 جنيه

كما ارتفع سعر الفراخ اليوم 4 مارس بواقع جنيه في الكيلو، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفراخ هذا الأسبوع فقط إلى 3 جنيه في الكيلو، وجاءت أسعار الفراخ الآن في بورصة الدواجن وفق الأسعار التالية.

كما استقرت أسعار الكتاكيت في شركة السقا للتسويق الداجني، ليسجل الكتكوت الأبيض 9.75 جنيه والساسو 3.5 جنيه، والبلدي والهجين والفيومي 1.5 جنيه.