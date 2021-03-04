مستقبل وطن ناعيا اللواء كمال عامر: كان شخصية وطنية عظيمة ومخلصة

جدة - نرمين السيد - وتقدم الحزب، بخالص التعازى، إلى أسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان شخصية وطنية عظيمة ومخلصة ومحبة لبلدها، بسيرته وتاريخه الوطنى المشرف.

واختتم الحزب: "رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه الرحمة والغفران".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر اليوم قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بالجمهورية.