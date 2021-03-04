رئيس الشيوخ ونواب مستقبل وطن ينعون اللواء كمال عامر

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ونواب رئيس الحزب وكافة قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن، النائب اللواء أ. ح كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم الخميس.





وفى بيان صادر اليوم، توجهوا بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرته الكريمة. واختتم البيان: "رحم الله الفقيد الكريم، القامة الوطنية المخلصة، وأثابه الله عما قدمه فى خدمة الوطن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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