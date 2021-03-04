عاجل.. السيسى يرقى كمال عامر لرتبة فريق فخرى ويمنحه وشاح النيل

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا اليوم بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخرى.





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