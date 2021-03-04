مدبولى : توجيه من الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية

جدة - نرمين السيد - استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، حيث عقد اجتماعا بحضور وزيرة التجارة والصناعة، وكل من المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والمهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة.





وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تُعد من أهم اللجان المنوطة بملف حيوى للغاية وهو قطاع الصناعة، والذى توليه الدولة أهمية قصوى فى هذه المرحلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد، ولذا فقد تم عقد العديد من الاجتماعات فى مجلس الوزراء التى تخص هذا القطاع لمناقشة رجال الصناعة فى ملفات متنوعة تندرج تحت هذا القطاع الذى يواجه الكثير من التحديات، ولكننا لدينا العديد من التطلعات، نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانات، فى قطاعات كثيرة.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات ملموسة فى قطاع السيارات، مستعرضًا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ودور هذه المبادرة فى توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.

كما أكد أن الحكومة نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية، فى إطار الإجراءات التى تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة فى برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التى يتم استيرادها من الخارج.

ونوّه مدبولى إلى الاجتماع الذى عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسؤولى الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تُعوّض فى ظل مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية فى هذا المشروع، مشيراً إلى أنه بالتالى سيتم ضخ استثمارات فى حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذى يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.

كما أشار الدكتور مدبولى إلى أنه كلّـف بتشكيل لجنة من مسؤولى البنك المركزى والوزارات المعنية، وسينضم إليها رئيس لجنة الصناعة، لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها.

من جانبها، شرحت وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة، حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه، كما نوهت إلى أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبا طرح الـ 6 مجمعات المتبقية، ضمن الـ 13 مجمعا التى تم إنشاؤها، مؤكدة أن الوزارة مستمرة فى تلقى أى طلبات من الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى ظل دعم الصناعات الاستراتيجية.

من ناحيته، أشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب باللجنة التى كلف رئيس الوزراء بتشكيلها، والتى ستحل الكثير من المشكلات، وطرح فى سياق حديثه عددا من الأفكار التى تخدم هذا القطاع.

بدوره، أعرب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن سعادته لحضور هذا الاجتماع، وقيام الدولة والحكومة بمساندة هذا القطاع، وهو ما يجعلنا نعمل جميعا بكل ثقة فى دعم الدولة المستمر لكل خطوة من شأنها الدفع بهذا القطاع للأمام.

وقال رئيس لجنة الصناعة إن الوضع الحالى يشجعنا على طرح أفكار مهمة لتقدم الصناعة المصرية، فى ظل التقدم غير المسبوق الذى تشهده الدولة فى مشروعات البنية التحتية، والتى يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية، ولاسيما فى قطاع الطرق والموانئ وغيرها، طارحا بعض الأفكار الخاصة بعدد من الصناعات.