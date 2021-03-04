انقطاع المياه عن مصر الجديدة ومناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون)، وضعف المياه عن مناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، لمدة 16 ساعة.
وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6/ 3/ 2021 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 / 3 / 2021، نظراً لقيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000 مم بميدان السواح.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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