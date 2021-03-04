مستقبل وطن ينعى اللواء كمال عامر: سيرة وتاريخ وطني مشرف

ينعى حزب مستقبل وطن، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية، صباح اليوم.
وتقدم الحزب، بخالص التعازي، إلى أسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان شخصية وطنية عظيمة ومخلصة ومحبة لبلدها، بسيرته وتاريخه الوطني المشرف.
رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه الرحمة والغفران.
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