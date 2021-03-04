الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية الراحل كمال عامر إلى رتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارا بترقية السيد اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

وقال الرئيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.