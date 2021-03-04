رئيس هيئة السكة الحديد يُكرّم أبطال الهيئة من ذوي الاحتياجات الخاصة

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد السادة أبطال الهيئة في المنافسات الرياضية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثناء اللقاء، قدّم رئيس الهيئة الشكر لهم نظير ما قدموه في مناسبات رياضية حصلوا من خلالها على ميداليات متنوعة.

و قدم رئيس الهيئة للسادة المكرمين شهادات تقدير، داعيًا إياهم لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد مع التأكيد على وقوف الهيئة بجانبهم دائما ودعمهم لاستمرارهم في رفع اسم الهيئة عاليًا واعتلاء منصات التتويج في مشاركاتهم المقبلة، مؤكدًا أن هيئة السكة الحديد كيان خدمي واقتصادي كبير علاوة على ذلك فهو يحتوي على طاقات بشرية انجازها لا يقتصر على مجال العمل فقط ولكنه يتجاوز حدود المكان والعقل والامكانيات، من خلال أبطال حققوا بطولات غالية ليثبتوا للجميع ان الاعاقة اعاقة عقل وليس اعاقة بدن أو ظروف.

وخلال الاحتفال أوضح المهندس أشرف رسلان أن الهدف من التكريم هو ادماج العاملين ذوى الاحتياجات الخاصة لتكون السكة الحديد أكثر تشاركيه حيث تسعى الهيئة إلى تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تزويدهم بالفرص و المهارات لعرض مواهبهم و تتضمن الهيئة مراكز للتطوير والتدريب صممت خصيصًا لاحتياجات العاملين ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى الي تطوير تلك المراكز والدخول في نشاطات رياضية مختلفة لهم لتكون بمثابة خطوة ايجابية أخرى لتأكيد أن السكة الحديد منصة بناءة تقوم بتأهيل العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب وظائفهم لوضع سياسات تدعم الفرص المتكافئة.

يذكر أن المكرمين اليوم هم، ابراهيم عبد الرسول، فني قاطرات، حاصل على ذهبية رمح وفضية قرص، فوزية ابراهيم حسين، محاسبة بالإدارة المالية، حاصلة على ذهبيتين جلة وقرص وفضية تنس طاولة، سلوى حسن عبد الفتاح، مراجعة بالإدارة المالية، حاصلة على فضية وذهبية جلة وقرص وفضية تنس طاولة، ومجدي محمود علم الدين، مراجع حسابات بالإدارة المالية، حاصل على برونزية.