القوات المسلحة تنعي اللواء أ.ح كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أ.ح دكتور كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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