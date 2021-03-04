السكة الحديد : تحسين عربات قطارات على خط أبو قير من الجمعة

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض عربات قطارات خط أبو قير لتتكوَّن من عربات مُحسَّنة بدلًا من العربات العادية بدءًا من غدٍ الجمعة.
وأفاد بيان للهيئة بأن هذا الإجراء يأتي في ظل الجهود المبذولة وتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وما يحدث من تطوير وتحديث لكافة مرافق النقل.
وأوضحت الهيئة أن تركيب القطارات سيظل كما هو مع ترقية العربات؛ بحيث يشمل كل قطارٍ جرار وخمس عربات مُحسَّنة وعربة قيادة مُحسَّنة.
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