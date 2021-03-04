السيسي يصدر قرارا بترقية اللواء كمال عامر لرتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قرارا بترقية اللواء كمال احمد عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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