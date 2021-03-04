الأجور والبورد.. كواليس لقاء وفد من صحة البرلمان بـ مجلس نقابة الأطباء | صور

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، إن ملف المسئولية الطبية، وملف مصابي وشهداء كورونا، والشهادة الموحدة-شهادة البورد المصري أو الزمالة الطبية-، على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين اللجان المختلفة وسيتم عرض ما توصلنا إليه، وسنجتمع مع النقابة وأعضاء مجلس الشيوخ في المجلس.

ونظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري، النقيب العام، لقاء موسعا مع الأطباء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على رأسهم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، للحديث عن وضع الأطباء والمنظومة الصحية والوقوف على أهم القرارات المهمة والقوانين اللازمة لحفظ حقوق الأطباء والفريق الطبي وتحسين الخدمة الطبية.

وأضاف "حاتم" قائلا: "نحن نعمل كفريق، وهذه فرصة ذهبية لوجود تعاون قوي بين مجلس النواب والشيوخ وأيضا النقابات مثل نقابة الأطباء، وسيتم متابعة تطبيق القوانين على أرض الواقع والتبليغ بأي قصور في تطبيقها".

من جهتها أكدت وكيل النقابة، الدكتور نجوى الشافعي، أهمية استمرار التكاتف والتواصل بين النقابة والنواب، بما يعود على المواطن والمجتمع ككل، مؤكدة أن شباب الأطباء هم مستقبل الوطن فيجب أن نهيئ لهم حياة كريمة تعود عليهم وعلى الوطن بالخير.

وأشار أمين عام النقابة، الدكتور أسامة عبد الحي، إلى خطورة هجرة الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر، واستقالتهم من العمل حتى بالجامعات المصرية، قائلا:" يجب أن تنتبه الدولة لهذا الخطر".

ولفت أن الحد من هجرة الأطباء لا يتم الا بتعديل هيكل أجور الأطباء وتحسين بيئة العمل، والحد من الاعتداء على الأطباء، بتغليظ العقوبة على المعتدين، وتوفير فرص الدراسات العليا والتدريب لأنه بالوضع الحالي سيستمر نزيف الهجرة، وهذه الهجرة ليست فقط لدول الخليج ولكن للدول الأوروبية وأمريكا وكندا .

وأكد وكيل لجنة الصحة، الدكتور محمد الوحش، ضرورة الاعتراف بدور شباب الأطباء والطبيبات، قائلا:" وجود عدد كبير من الشباب والطبيبات في مجلسي النواب والشيوخ حدث جيد وغير متكرر، ويجب أن نستغل هذه الكتلة لإصلاح أشياء كثيرة قام بتغطيتها الغبار لعودة الطبيب لمكانته وموقعه الاجتماعي الحقيقي في المجتمع.

ولفت إلى أن الوضع المادي للأطباء يجب أن يعاد النظر فيه ، مشيرا إلى أن هناك عزوفا للشباب في المجتمع عن دراسة الطب لأن مقاييس وسنة الحياة والالتزامات المادية تجعل الشباب يعيدون التفكير في الالتحاق بكليات الطب بسبب الوضع المادي الحالي.

وعن ملف شهداء الأطباء، أكد الوحش، ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تخص تعويض أسر الشهداء، مضيفا:" نحن كأطباء ولجان تشريعية يجب أن نقوم بإيجاد حلول تكفل كرامة الطبيب الذي ضحي بحياته وتكفل رعاية أسرته، بالتوازي مع سن قوانين رادعة للحد من الاعتداء علي الأطباء أثناء تأدية عملهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، الدكتور أحمد عبد العزي، إننا بالتعاون قادرون علي خدمة الأطباء بقوانين تساعد في تحسين الأجور والحد من هجرتهم للخارج، مع علمي أن الكثير من الأطباء الشباب لا يريدون السفر للخارج ويتمنون خدمة المواطنين المصريين ولكن الأعباء المالية هي التي تدفعهم للسفر.

وأضاف:" أننا في مجلس الشيوخ حريصون تماما على تعويض أسر شهداء الأطباء وتوفير حياة كريمة لهم.