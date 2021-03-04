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انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر تعديلات قانون المرور الجديد و المخالفات التي لا يجوز التظلم فيها والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تم استحداث مادة جديدة برقم 51 مكرر لقانون المرور، وتنص هذه المادة علي فرض رسوم قد تحددت فئاتها بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون، وذلك عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص.
ومن ضمن نصوص قانون المرور الجديد فرض رسوم لتطوير النقل الذكي وذلك لاستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة علي الطرق، مما يساعد علي توفير الأمان والحماية للأشخاص والأشياء والتحكم والسيطرة على منافذ دفع الرسوم، وقد تحددت رسوم تطوير النقل الذكي في الجدول علي أن يتم زيادتها بواقع 6 % سنويًا من أصل قيمة الرسم المفروض .
وتضمنت نصوص قانون المرور الجديد وضع بنود للحد من السرعة مع فرض عقوبات مالية علي المخالفين، بالإضافة إلى فرض عقوبة علي ارتداء الأقنعة الخافية لملامح الوجه و تطاير حمولة المركبات علي الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق في حالة وجود حادث بالاهتمام بالمصابين و نقلهم إلى أقرب مستشفى لإسعافهم.
مخالفات قانون المرور الجديد التي لا يجوز التظلم فيها
- قيادة مركبة بدون فرامل.
- السير عكس الاتجاه.
- حيازة أجهزة تكشف أماكن الرادار.
- تعمد تعطيل حركة المرور.
- قيادة المركبة بدون لوحات، و استعمال لوحات غير مطابقة للمواصفات القانونية.
- الاعتداء علي أحد أفراد المرور.
- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.
- استخدام أكثر من رخصة قيادة بطريقة غير قانونية.
- قيادة التوك توك بغير ترخيص.
- عدم الإبلاغ عن المتسبب في الحادث، و عدم الاهتمام بالمصابين و نقلهم إلى أقرب مكان لإسعافهم.
- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة.
- عدم الإبلاغ عن السائق المتسبب في الحادث، و عدم إرشاد رجال المرور عنه.
- القيادة تحت تأثير المخدر و المسكر.
- الامتناع عن تحميل الركاب، أو طلب أجرة زائدة عن المقررة، أو نقل عدد من الركاب أكبر من المقرر.
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