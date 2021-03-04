وزيرة التضامن تسلم 16 دراجة بخارية لذوى القدرات ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وتضم القافلة التى أطلقتها وزيرة التضامن خلال زيارتها لمحافظة بنى سويف بحضور الدكتور محمد هانى محافظ الإقليم، ورجل الأعمال محمد الأمين مؤسس مجمع "المستقبل الأمين" وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ :" 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية ، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال"، حيث سيتم توزيعهم على أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعى، ودار الرعاية الاجتماعية ببنى سويف، وكبار بلامأوى رجال وسيدات على مستوى الجمهورية.

كما سلمت الوزيرة 16 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من مؤسسة مستقبل الأمين، وتسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.

ووجهت الشكر لمحافظ بنى سويف وأعضاء مجلس النواب على حسن الاستقبال، مشيرة إلى أن الوزارة تستثمر جهودها وأنشطتها فى كل المحافظات وتتبنى رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الافراد فى كل المحافظات والقرى والنجوع.

وأضافت أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على الفئات الأولى بالرعاية ولكن تعمل على جميع فئات المجتمع، خصوصًا أن الحكومة تعمل على تنمية الإنسان المصرى والحفاظ على كرامته، مشددة على أن تسليم الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة أن الوزارة تعمل على إعلاء قيمة العمل وتشجيع الأسر على العمل والانتاج.

وأوضحت القباج أنه يتم التوسع فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، متعهدة ببحث أى تظلم للأسر فى البرنامج، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة كل أنشطتها، كما أنه بحلول عام 2021 سيتم ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية، وشددت على أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر فى الشارع بلا مأوى، حيث تكثف الوزارة جهودها فى هذا الإطار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، إن وزيرة التضامن الاجتماعى لا تتأخر فى أى دعم تطلبه المحافظة أو محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها مديرية التضامن الاجتماعى فى المحافظة، مشيدا كذلك بدور مؤسسة المستقبل الأمين وافتتاح دار الأيدى الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوى، ووضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة والذى يقام على مساحة 3500 متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومى وكريمى النسب والاطفال بلامأوى، كما يضم أيضًا مركزًا طبيًا متكاملًا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض.