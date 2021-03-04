جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، وزير خارجية جزر القمر"ظهير ذو الكمال"، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تعزيزها، وكذا لعدد من الملفات القارية والإقليمية التى تهم الدولتيّن، خصوصًا فى ضوء عضويتهما فى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى أعرب لنظيره عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة التى تربطها بجزر القمر باعتبارها دولة عربية وإفريقية شقيقة، وأكد حرص مصر على تطوير هذه العلاقات وتوطيدها فى مختلف المجالات، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز دور الشركات المصرية فى المساهمة فى تنفيذ مشروعات "خطة جزر القمر البازغة 2030"، وكذا التعاون فى مجالات الصيد البحرى وإنشاء المزارع السمكية، واستمرار التزام مصر بجهود بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وفيما يتعلق بالملفات القارية والإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمى أن الوزيرين أبديا حرصهما على التنسيق ومواصلة التشاور فى كل الموضوعات ذات الاهتمام المٌشترك، وخصوصًا حول مواجهة فيروس كورونا وجهود تأمين حصول القارة على اللقاحات بشكل منصف وعادل، ومختلف قضايا السلم والأمن فى إفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية ونظيره بجزر القمر يتباحثان حول العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.