أمين مجلس النواب ناعيا اللواء كمال عامر: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للمجلس: "نتقدم بأحر التعازى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر اليوم قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بالجمهورية.

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