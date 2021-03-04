الجامعات المصرية تناقش آليات تراخيص البناء بالمدن على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن الهدف من الاجتماع، هو استعراض آلية العمل المقترحة بشأن تراخيص البناء، ودور الجامعات المصرية فى إصدار التراخيص ومناقشته، وعرض آليات العمل بإصدار تراخيص البناء بالمدن على ممثلى الجهات المعنية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبنى سويف وأسيوط، وممثلى الجامعات المصرية.

ولفت التقرير إلى قيام د.عاشور بعرض رؤية وزارة التعليم العالى للخطوات التنفيذية للجامعات لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، وكذلك عرض الرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص، ودور الجامعات المتمثل فى ثلاث خطوات تبدأ بإعداد الدليل الإرشادى للأحياء السكنية بالمدن المصرية.

وتتضمن الرجوع للاشتراطات التى وضعتها وزارة الإسكان وجهاز التنسيق الحضارى، وقد تم تحديد مدة شهر لإصدار هذا الدليل، والخطوة الثانية تتمثل فى إعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وإمداد الوحدات ذات الطابع الخاص بكافة الآليات اللازمة لفحص المستندات مثل الخرائط المساحية وشبكات المرافق التى تعدها المحافظات.

وتستغرق هذه المرحلة 7 أيام تنتهى بإصدار المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية بيان الصلاحية بعد مراجعة الضوابط والاشتراطات البنائية والضوابط الحاكمة للطابع العمرانى للمكان موضع البناء. وتمثلت الخطوة الثالثة فى الفحص والمراجعة الفنية لرسومات التراخيص، وتقوم الوحدات ذات الطابع الخاص بإصدار اعتماد فنى يستغرق 21 يومًا، وفى حالة عدم المطابقة يتم إرجاع الورق خلال سبعة أيام للتعديل والاستكمال.

وأضاف التقرير قيام د.عصام شعث بعرض لآليات العمل بإصدار التراخيص المتمثل فى مجموعة من الخطوات وآليات وتحديد الجهات المنوطة المسئولة عن إصدار التراخيص.

وخلال الاجتماع تم فتح باب المناقشات فى عدد من الموضوعات منها: آليات تراخيص البناء، وتراخيص تعديلات البناء، و تسلسل الخطوات المطلوبة من المواطن والاستشارى، والتأكيد على أن هذه الآليات تعتبر فترة إنتقالية يليها تطوير آخر لمنظومة إصدار التراخيص لتصبح مميكنة بما يضمن تيسير الخطوات على طالب الترخيص، وكذلك التنسيق بين الجهات المختلفة المنوطة بتسهيل عملية إصدار التراخيص لتقليل الوقت.

ولفت التقرير إلى أن دور المحافظات وضع آلية لضبط منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بمراجعة ومتابعة وإصدار التراخيص، واعتبار خط التنظيم من ضمن آليات صلاحية الموقع، والتأكيد على تعامل الجامعات بشكل أساسى مع المركز التكنولوجى وليس المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن دور الجامعة فى المرحلة الأولى لإصدار الدليل هو دليل إرشادى لضمان ضبط الطابع الحضرى للمكان، والحرص على تقليل الخطوات، وعدد الأيام المطلوبة لكل خطوة، وضمان ضبط الرسوم المالية المطلوبة مقابل الخدمة المقدمة لفحص المستندات، وإصدار التراخيص بكافة أنواعها.

وأوصى الاجتماع بضرورة إعداد نماذج لمراجعة المستندات المقدمة للجامعة، وينتهى دور الجامعة بعد إصدار التراخيص.

واختتم التقرير بتوضيح دور شركات التأمين على العقارات، والتى سوف تعتمد بشكل أساسى على تقرير الجامعة المعد بصلاحية المبنى.

شارك فى فعاليات الاجتماع ممثلى عدد من الجامعات المصرية ، وكذلك ممثلى عدد من المحافظات.