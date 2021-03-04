نشر الوعى ورفض أكاذيب مواقع التواصل.. توصيات المجمع المقدس اليوم

جدة - نرمين السيد - واعتذر عن الحضور عددًا من الأعضاء بسبب قيود السفر المفروضة فى بعض الدول، مثل انجلترا وكندا واستراليا، والبعض الآخر بسبب الظروف الصحية الخاصة، وقد فوضوا أعضاء آخرين من الحاضرين لتمثيلهم فى التصويت والتوقيع على ما يصدر من المجمع المقدس.

يذكر أن آخر اجتماع للمجمع المقدس كان فى يونيو 2019، وقد توقف عقد الاجتماعات بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وسبق جلسة المجمع أعمال اللجان المجمعية على مدى الثلاثة أيام السابقة، فى دراسة شؤون الإيبارشيات والأديرة والأسرة والتعليم والإعلام والرعاية والخدمات الكنسية والعلاقات العامة والعلاقات المسكونية وكذلك شؤون المهجر.

وتمت كل هذه الاجتماعات، وسط مراعاة كاملة لكافة الإجراءات الصحية الواجبة.

وفى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ناقش الحاضرون خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية، خاصة التطبيقات الإلكترونية البديلة، وكذلك الدراسة البحثية التى قام بها المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، لرصد الخبرات العديدة من الإيبارشيات والكنائس، خلال العام الماضى 2020.

كما ناقش المجمع عدة توصيات مرفوعة من لجانه المجمعية بخصوص:

1- الاهتمام بنشر الوعى بمسؤولية كل فرد تجاه المجتمع كله، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وأنها ليست ضد الإيمان، مع التشجيع على تلقى اللقاحات التى توفرها الدولة.

2- تشجيع المدارس والحضانات التابعة للكنائس، وكذلك التربية الكنسية بقبول ذوى بقبول ذوى الاحتياجات الخاصة، التى تسمح اعاقتهم بالدمج، وتوعية أبنائنا وبناتنا بعدم التنمر عليهم.

3- وضع ميزانية لدعم التعليم والصحة لأبناء المسجونين، وتأهيل الخارجين من السجون نفسيًا ومهنيًا ، بالتعاون مع أسقفية الخدمات، وأى جهات أخرى.

4- مساندة الدولة فى جهودها التنموية وخاصة المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة، و100 مليون صحة ....إلخ"، وتشجيع أبنائنا للاستفادة منها وذلك بالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

5- الاهتمام بعمل كرنفال فى المناسبات القبطية للاحتفال على المستوى الكنسى والشعبى للتقارب بين الثقافات المختلفة، ولتقديم ثقافتنا القبطية إلى جوار إيماننا الأرثوذكسى واقتراح ثلاث مناسبات ثابتة للاحتفال الكنسى والشعبى بالمهجر:

1- عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم 1 يونيو "24 بشنس".

2- عيد الشهداء المعاصرين "شهداء ليبيا" يوم 15 فبراير "8 أمشير".

3- نقل جبل المقطم 27 نوفمبر "18 هاتور".

ويؤكد المجمع على رفضه لما تفعله بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعى، التى تقوم بنشر الأكاذيب والضلالات والشائعات المغرضة، والتى تسبب بلبلة وتشويهًا لخدمة الكنيسة وعملها، وقد أصدر المجمع عدة مبادئ ملزمة لضبط الأداء والسلوك اللائق بكنيسة الله.

وقرر المجمع المقدس الاعتراف بدير القديس يحنس القصير للرهبان بطريق العلمين فى مصر، تحت إشراف نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم.

وفى هذا الصدد يثنى المجمع على إصدار الدليل الشامل للأديرة القبطية الأرثوذكسية والذى يصدر للمرة الأولى.

وكذلك قَبِلَ المجمع دراسة الملف المقدم عن المتنيح الراهب يسطس الأنطونى والمتنيح القمص بيشوى كامل - وهما من سبعينيات القرن الماضي- تمهيدًا للاعتراف بقداستهما.

كما قرر تفعيل لجنة المراجعة الإيمانية الخاصة بدراسة كل ما ينشر عن الإيمان لحفظ سلامة التعليم ونقاوته.

وكذلك قرر المجمع عدم جواز دفن الآباء الكهنة أو الأراخنة داخل أسوار أية كنيسة أو ملحقاتها أو بيوت خدمية أو ممتلكاتها من مزارع أو منتجعات خدمية، وأيضًا لا يتم نقل أى من الآباء الكهنة المتنيحين.

كما ينتظر المجمع المقدس إقرار قانون الأسرة للمسيحيين المعروض حاليًا على مجلس النواب المصرى.

هذا وسوف يقوم قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس بالاحتفال بالمناسبات التالية خلال الأسبوع القادم إذا أراد الرب وعشنا:

1- سيامة سبعة أساقفة جدد مع تجليس اثنين من الأحبار الأجلاء.

2- اليوبيل الذهبى لنياحة القديس البابا كيرلس السادس.

3- إعداد الميرون المقدس للمرة الأربعين فى تاريخ الكنيسة.

4- افتتاح الموقع الرسمى للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وإذ نشكر الله على نعمته الفياضة، نصلى من أجل أن يرفع الوباء المنتشر ويحفظ العالم وبلادنا وكنائسنا فى دوام الصحة والسلامة والعافية.