نقيب المحامين : تفويض «سخي» بملف المعاشات قائم

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، أن تفويض مجدي سخي وكيل أول النقابة بملف المعاشات الصادر بتاريخ 30/11/2020 قائم ولم يمس . وأوضح في بيان :بعد الاطلاع على قانون المحاماة ، وعلى قراراتنا السابقة ، نؤكد على قرارنا الصادر بتاريخ 30/11/2020 بانتداب مجدي سخي وكيل أول النقابة، لتولي ملف المعاشات، واختصاصه بهذا الملف اختصاصًا كاملًا، وأن هذا التفويض قائم لم يمس.

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