العصار وعامر وهريدي.. تعرف على أشهر من حصلوا على رتبة فريق فخري

إن رجال القوات المسلحة، هم نبت من هذا الشعب الأبي ، الذي لا ينسى أبناءه أبدًا ، ممن ضحوا ويضحون بأنفسهم ، من أجل حماية المصريين والأمن القومي المصري، ضد كل من يحاول أن يُمس أو يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها.
وتكريما لهؤلاء الأبطال، أصدر رؤساء مصر، عددًا من القرارات، بترقية بعض من هؤلاء الأبطال، إلي "رتب فخرية" ، وذلك تقديرًا لدورهم والذي لا يغفله أحد في حماية الأمن القومي المصري.
وفي السطور التالية، نستعرض أبرز القادة الذين تم ترقيتهم إلي رتبة "فريق فخري":
فريق فخري كمال عامر
فريق فخري محمد العصار
وقبل وفاته بأيام، وتحديدا فى 26 يونيو الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا بمنح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي - آنذاك- رتبة فريق فخري، مع تقليده وشاح النيل.
فريق فخري أشرف محمد
ولد الفريق فخري أشرف محمد رفعت قائد القوات البحرية الأسبق، في 23 إبريل في عام 1928، حيث شغل جميع المناصب القيادية بالقوات البحرية وحروب مصر المعاصرة، حتي وصل لمنصب قائد القوات البحرية في 14 نوفمبر عام 1976 حتي 9 أكتوبر 1978.
فريق فخري علي مصطفى بغدادي
التحق الفريق فخري علي مصطفى بغدادي، قائد القوات الجوية الأسبق، بالكلية الحربية وتخرج منها في الأول من سبتمبر عام 1942 ضمن الدفعة 17 حربية ثم التحق باكلية الجوية وتدرج في جميع مناصب القيادية بالقوات الجوية ، حتى منصب قائد القوات الجوية في الفترة من 22 ينوين 1969 حتي 24 إبريل عام 1972.
فريق فخري جلال هريدي
ولد الفريق فخري جلال هريدي في عام 1929، وهو من أسس صلاح الصاعقة في مصر ، وفي عام 2012، تم تكريمه بمنحه رتبة فريق فخري ونوط للتكريم.
إن رجال القوات المسلحة، هم نبت من هذا الشعب الأبي ، الذي لا ينسى أبناءه أبدًا ، ممن ضحوا ويضحون بأنفسهم ، من أجل حماية المصريين والأمن القومي المصري، ضد كل من يحاول أن يُمس أو يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها.
وتكريما لهؤلاء الأبطال، أصدر رؤساء مصر، عددًا من القرارات، بترقية بعض من هؤلاء الأبطال، إلي "رتب فخرية" ، وذلك تقديرًا لدورهم والذي لا يغفله أحد في حماية الأمن القومي المصري.
وفي السطور التالية، نستعرض أبرز القادة الذين تم ترقيتهم إلي رتبة "فريق فخري":
فريق فخري كمال عامر
فريق فخري محمد العصار
وقبل وفاته بأيام، وتحديدا فى 26 يونيو الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا بمنح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي - آنذاك- رتبة فريق فخري، مع تقليده وشاح النيل.
فريق فخري أشرف محمد
ولد الفريق فخري أشرف محمد رفعت قائد القوات البحرية الأسبق، في 23 إبريل في عام 1928، حيث شغل جميع المناصب القيادية بالقوات البحرية وحروب مصر المعاصرة، حتي وصل لمنصب قائد القوات البحرية في 14 نوفمبر عام 1976 حتي 9 أكتوبر 1978.
فريق فخري علي مصطفى بغدادي
التحق الفريق فخري علي مصطفى بغدادي، قائد القوات الجوية الأسبق، بالكلية الحربية وتخرج منها في الأول من سبتمبر عام 1942 ضمن الدفعة 17 حربية ثم التحق باكلية الجوية وتدرج في جميع مناصب القيادية بالقوات الجوية ، حتى منصب قائد القوات الجوية في الفترة من 22 ينوين 1969 حتي 24 إبريل عام 1972.
فريق فخري جلال هريدي
ولد الفريق فخري جلال هريدي في عام 1929، وهو من أسس صلاح الصاعقة في مصر ، وفي عام 2012، تم تكريمه بمنحه رتبة فريق فخري ونوط للتكريم.
فريق فخري محمد العصار
وقبل وفاته بأيام، وتحديدا فى 26 يونيو الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا بمنح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي - آنذاك- رتبة فريق فخري، مع تقليده وشاح النيل.
فريق فخري أشرف محمد
ولد الفريق فخري أشرف محمد رفعت قائد القوات البحرية الأسبق، في 23 إبريل في عام 1928، حيث شغل جميع المناصب القيادية بالقوات البحرية وحروب مصر المعاصرة، حتي وصل لمنصب قائد القوات البحرية في 14 نوفمبر عام 1976 حتي 9 أكتوبر 1978.
فريق فخري علي مصطفى بغدادي
التحق الفريق فخري علي مصطفى بغدادي، قائد القوات الجوية الأسبق، بالكلية الحربية وتخرج منها في الأول من سبتمبر عام 1942 ضمن الدفعة 17 حربية ثم التحق باكلية الجوية وتدرج في جميع مناصب القيادية بالقوات الجوية ، حتى منصب قائد القوات الجوية في الفترة من 22 ينوين 1969 حتي 24 إبريل عام 1972.
فريق فخري جلال هريدي
ولد الفريق فخري جلال هريدي في عام 1929، وهو من أسس صلاح الصاعقة في مصر ، وفي عام 2012، تم تكريمه بمنحه رتبة فريق فخري ونوط للتكريم.
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