موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا 2021 دور المجموعات

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عمر شويل - جدة ينتظر عشاق النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي القادمة مع فيتا كلوب الكونغولي هذه المباراة في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث قام المدير الفني للنادي الأهلي موسيماني اليوم بإعداد اللاعبين إعداداً قوياً وتدريبات جادة على ملعب مختار التتش بنادي الجزيرة، بعد أن حصل الفريق على قسط من الراحة بعد المباراة التي خاضها بالدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

جماهير ومشجعي الأهلي في انتظار الجديد والأفضل من المدير الفني موسيماني واللاعبين خلال المباراة القادمة مع فيتا كلوب الكونغولي، التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق السادس من مارس على استاد القاهرة الدولي وتعتبر هذه المباراة هامة جداً للأهلي فهي عنق الزجاجة الذي يعبر منها النادي الأهلي، حيث يدخل هذه المباراة برصيد ثلاث نقاط ويحتل المركز الثالث بعد أن تعرضت لهزيمه من فريق سيمبا التنزاني، الذي أصبح يحتل المركز الأول برصيد ست نقاط. ولذا قام المدير الفني موسيماني بالاطمئنان على اللاعبين المصابين من الأهلي مثل علي معلول ووليد سليمان الذي تأكد عدم جاهز يتهم لهذه المباراة من الناحية الطبية البدنية.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب

مباراة الأهلي وفيتا كلوب هذه المباراة هام جدا للنادي الأهلي صاحب اللقب في العام الماضي لان هذه المباراة تعتبر لتصحيح الأوضاع كما أنها تعتبر هامة لإرضاء جماهير ومشجعي ومحبي الأهلي العريق، مباراة تصحيح الأوضاع ولا بديل للأهلي عن فوز، لأن الفوز يزيد نقاط رصيد الأهلي إلى ستة نقاط ويضعه في المركز الثاني حتى يتمكن بعد ذلك من المنافسة على صدارة المجموعة الأولي التي يحتلها الآن فريق سيمبا التنزاني.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف تذاع على شبكة قنوات بي أن سبورت، وستذاع أيضا على القناة السابعة، حيث سوف تكون مباراة ليست سهله على النادي الأهلي بل صعبه جداً لان فيتا كلوب الكونغولي يدخل هذه المباراة برصيد ثلاث نقاط بعد أن هزم فريق المريخ السوداني في ملعبه وعلى أرضه بنتيجة أربعة أهداف إلى هدف، فهو الأخر يطمح في هذا الفوز ليصل إلى المركز الثاني خلف سيمبا متصدر المجموعة، ولكي يطمئن لمباراة العودة القادمة مع الأهلي في الكونغو التي سوف تكون يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مارس الحالي.