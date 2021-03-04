اصحى ليغفلونا.. أحمد صياد: التأمين الصحى الشامل.. شوف واحكم بنفسك

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الحلقة، قال صياد إن مشروع التأمين الصحى الشامل، هو من أهم المشروعات القومية التى تهتم بها الدولة، ضمن خطة تطوير القطاع الصحى فى مصر، مشيرا إلى أنه بدأ فى سنة 2019، ويضم فى مرحلته الأولى 4 محافظات، هى: بورسعيد، الأقصر، جنوب سيناء، الإسماعيلية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل، تتكلف 23 مليار جنيه، يستفيد منه 3 ملايين مواطن، حيث يشمل 27 مستشفى و136 مركزا طبيا.

وعرض صياد طرق التقديم فى مشروع التأمين الصحى الشامل، مبينا: "كل اللى عليك إنك تروح لأقرب وحدة صحية، أنت وأسرتك بالرقم القومى أو بشهادات الميلاد، وبكده هتكون اتسجلت فى المشروع وهيتحددلك موعد للكشف الطبى".

وتابع: "خلى بالك المشروع ده علشان يكمل هياخد حوالى 15 سنة، بتكلفة 120 مليار جنيه، وهيتم على 6 مراحل.. واحد ييجى يقولى بقى 15 سنة ده رقم كبير جدا، هقولك أنا بقى ليه، لأن كل المستشفيات يعاد تأهيلها علشان تبقى مستشفيات آدمية وكل الناس تنفع تتعالج فيها، وطبعا المشروع هيكون لكل المصريين وهيلغى التأمين الصحى العام والخاص".

وواصل صياد حديثه: "حد ييجى يقولى، لو مدفعناش فلوس التأمين الصحى هيحصل إيه، أنا هقولك: الدولة عاملة نظام حلو جدا إنك تدفع اشتراكاتك المتأخرة مرة واحدة أو تقسطها، ولو انت مش قادر تدفع المصاريف، الدولة هتتحمل كل المصاريف من مصادر التمويل الخاصة بيها".

واختتم برنامجه بالقول: "هو ده مشروع التأمين الصحى الشامل، وده معمول علشان خاطر المواطن البسيط، علشان الناس اللى بتقعد تشكك وتقولك الدولة متعملش حاجة للمواطن البسيط، لو انت ركزت فى آخر كام سنة هتلاقى فيه مشاريع كتير قوى اتعملت، زى إسكان الشباب، والعشوائيات، وحياة كريمة فشوف واحكم بنفسك ومتخليش حد يلعب فى دماغك".

ويتناول برنامج "اصحى ليغفلونا" كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى يوميًا من شائعات وأخبار مغلوطة، وخلال البرنامج يصحح "الصياد" المعلومات المغلوطة.