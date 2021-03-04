التموين: انطلاق معرض أهلا رمضان 4 أبريل بتخفيضات تصل لـ35%

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معرض أهلا رمضان، فى الفترة من 4 أبريل إلى 12 من الشهر نفسه، باشتراك 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.





وأشار وزير التموين خلال اجتماعه مع أصحاب ومديرى السلاسل التجارية والشركات الغذائية، أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية بـ1252 فرعا، منها كليا بالفروع أو جزئيا، عبر تخصيص ركن فى كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.

وأكد الوزارة فى بيان لها اليوم، وجود 15 سلعة غذائية تتنوع مابين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 35%.

كما أشارت إلى مشاركة 1300 مجمع استهلاكى تابع للوزارة بنفس التخفيضات، إضافة إلى منافذ جمعيتى، لمن لديه الرغبة فى ذلك، إضافة إلى المنافذ المتنقلة.

وكشفت وزارة التموين عن وجود شنط رمضان أيضا هذا العام، بها 15 سلعة، ستشارك فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الـ75 جنيها إلى 150 جنيها، إضافة إلى الكوبونات، أما بالنسبة للسلاسل التجارية، فإن الشنط الرمضانية سيتفاوت سعرها ما بين الـ60 جنيها إلى 200 جنيه أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكيد على المشاركين فى المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم التنسيق بين الوزارة والمحافظين والغرف التجارية بالمحافظات، لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة.