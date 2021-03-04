جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس غد الجمعة نهارا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة،معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط احيانا، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة.





ويتوقع خبراء الطقس أن يسود غدا طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 12

دمنهور 21 12

بلطيم 20 13

مطروح 19 13

السلوم 18 10

سيوة 20 07

بورسعيد 21 12

دمياط 20 12

الزقازيق 22 12

المنصورة 21 11

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 19 07

نويبع 23 14

طابا 22 12

كاترين 18 04

الطور 23 13

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 15

مرسى علم 24 14

الفيوم 23 10

بنى سويف 23 10

المنيا 23 09

أسيوط 24 09

سوهاج 25 11

قنا 26 11

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

ادفو 27 11

أبوسمبل 26 13

الوادى الجديد 25 10

شلاتين 26 15

ابو رماد 27 15

حلايب 26 16

رأس حدربة 26 17

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد : طقس الغد شديد البرودة ليلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.