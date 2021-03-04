محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن أبو النمرس لإجراء إصلاحات

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021، إلى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 6 مارس 2021، عن مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل، والقرى التابعة له وهم قرية ترسا وشبرامنت والحرانية وزاوية أبو مسلم والمنوات ومنيل شيحة وطموه.
ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.
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