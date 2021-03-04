وزير الأوقاف ناعيا اللواء كمال عامر: كان قامة عظيمة وطنيا ونيابيا وخلقيا

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف فى بيان له: "المغفور له بإذن الله، كان قامة عظيمة وطنيًّا ونيابيًّا وخلقيًّا، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر اليوم قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بالجمهورية.