دفن جثمان اللواء كمال عامر في مقابر القوات المسلحة بمصر الجديدة

وصل منذ قليل، جثمان الراحل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى توفى، اليوم الخميس، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إلى مقابر الأسرة، حيث تم دفنه فى مقابر القوات المسلحة بمصر الجديدة.
وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.
ونعى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس والذى وافته المنيه صباح اليوم الخميس، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، أن يعلن خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.
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