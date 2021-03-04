4 أبريل.. انطلاق معارض «أهلا رمضان» بمشاركة 1252 فرعا

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وأشار المصيلحي، خلال اجتماعه مع أصحاب ومديري السلاسل التجارية والشركات الغذائية، أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية بـ 1252 فرعا منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن فى كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية. وأكد الوزير،ـ وجود 15 سلعة غذائية تتنوع مابين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت مابي إلى 15 فى المائة إلى 35 فى المائة.
وأكد الوزير مشاركة 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات، إضافة إلى منافذ جمعيتى لمن لدية الرغبة فى ذلك إضافة إلى المنافذ المتنقلة. وكشف المصيلحى عن وجود شنط رمضان أيضا هذا العام بها الـ 15 سلعة المعلن عنها ستشارك فيها الشركة القابضه للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الـ 75 جنيها إلى 150 جنيها، إضافة إلى الكوبونات، أما بالنسبة للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانية سيتفاوت سعرها مابين الـ 60 جنيها إلى 200 جنيه أيضا.
وأضاف المصيلحي وجود تنسيق كامل بين الوزارة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانيه بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات الثلاثة يشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضا فى المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع إليه. وأشار المصيلحي، أنه أكد على المشاركين فى المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
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