وزيرة التضامن تطلق قافلة كساء وغذاء وتسلم 16 دراجة لذوي الاحتياجات في بني سويف

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوي مقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة.

وتضم القافلة التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة بني سويف بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ، ورجل الأعمال محمد الأمين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ٤٠٠ كيلو لحوم، و٢٠٠ كرتونة تموينية، و٢٠٠ بطانية ، و٢٠٠ عباءة فاخرة، و٢٠٠ قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعها علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلا مأوى رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية.

كما قامت نيفين القباج بتسليم ١٦ دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من مؤسسة مستقبل الأمين، وتسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بني سويف وأعضاء مجلس النواب علي حسن الاستقبال، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستثمر جهودها وأنشطتها في كل المحافظات وتتبنى رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الأفراد في كل المحافظات والقري والنجوع.

وأضافت نيفين القباج أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة لا تعمل فقط علي الفئات الأولي بالرعاية ولكن تعمل علي جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل علي تنمية الإنسان المصري والحفاظ علي كرامته، مشددة علي أن تسليم الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة ان الوزارة تعمل علي إعلاء قيمة العمل وتشجيع الاسر علي العمل والانتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم التوسع في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، متعهدة ببحث أي تظلم للأسر في البرنامج، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعمل علي ميكنة كافة أنشطتها، كما انه بحلول عام ٢٠٢١ سيتم ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وشددت نيفين القباج علي أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر في الشارع بلا مأوي، حيث تكثف الوزارة جهودها في هذا الإطار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف أن وزيرة التضامن الاجتماعي لا تتأخر في أي دعم تطلبه المحافظة أو محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، مشيدا كذلك بدور مؤسسة المستقبل الأمين وافتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوي، ووضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة والذي يقام علي مساحة ٣٥٠٠ متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الأطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والأطفال بلامأوي، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض.