إنفوجراف.. تابلت سامسونج الجديد فى مصر

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جدة - نرمين السيد - ويأتى المشروع ضمن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، حيث ستعمل شركة سامسونج على إنشاء مصنع بمنطقة بنى سويف، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، لتوفر فرص عمل لأكثر من 500 شخص.
كما يتضمن الاتفاق تدريب 1.000 طالب فنى داخل المصنع، كما سيتم تدريب 50 طالبا على خطوط الإنتاج بمصانع سامسونج بالخارج.
ومن المقرر أن ينتهى إنشاء المصنع فى مارس 2022، حيث يشارك فى المشروع وزارات "الاتصالات - التربية والتعليم - الإنتاج الحربى"، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة التسليح.
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