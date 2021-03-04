المصريين الأحرار ناعيا الفريق كمال عامر: خدم الوطن حتى الرمق الأخير

جدة - نرمين السيد - نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الفريق فخرى كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصرى، وأحد كوادر حزب حُماة الوطن، الذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.





وقال الحزب فى بيان له، إن بلادنا فقدت رجلًا من أبناء القوات المسلحة البواسل، خدم مصر فى العديد من المواقع، ومنها قائدًا للجيش الثالث الميدانى، ومن ثم مديرًا للمخابرات الحربية، ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان، وأخيرًا عضوًا بمجلس النواب.

وأعرب الحزب عن بالغ التعازى لأسرة الفقيد وجموع تلاميذه، وكافة أبناء المؤسسة العسكرية الأبطال، والزملاء بحزب حمُاة الوطن، وعلى رأسهم الفريق جلال هريدى، فى فقيد الوطن الذى خدمه دون كلل حتى الرمق الأخير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر اليوم قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بالجمهورية.