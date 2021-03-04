العضايلة فى لقاء الطيب : الأردن يقدر مكانة الأزهر وإمامه كمؤسسة دينية عريقة

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، تقدير الأردن الكبير لمكانة الأزهر وإمامه وعلمائه، والذى يمثل مؤسسةً دينيةً مرجعيةً عريقةً وراسخةً على مستوى العالمين العربى والإسلامى، ودورها فى خدمة الدين الإسلامى الحنيف وقضايا الأمة.





جاء ذلك خلال زيارة السفير الأردنى فى القاهرة، اليوم الخميس، لمشيخة الأزهر الشريف، حيث التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأعرب الإمام الطيب، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالأردن وقيادته الهاشمية، وما لها من دورٍ محورى فى دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وإطلاق المبادرات التى ترسّخ الصورة المعتدلة والسمحة عن الدين الإسلامى الحنيف.

كما هنأ الإمام الطيب الأردن وجلالة الملك عبدالله الثانى بمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية، داعيا الله تعالى أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وجرى بحث علاقات التعاون فى المجالات الدينية والثقافية بين الأزهر الشريف والمؤسسات الأردنية المعنية، خصوصاً مع جامعة الأزهر وتعزيز الفرص المتاحة للطلبة الأردنيين فيها، سواء فى التخصصات الفقهية الدينية أو مجالات الطب، حيث أكد شيخ الأزهر على أنه سيتم تخصيص منح للطلبة الأردنيين فى جامعة الأزهر، التى يدرس بها عدد كبير من الطلبة الوافدين من مختلف دول العالم.